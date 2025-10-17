Эксклюзивные кадры со съемок нового клипа на песню Григория Лепса и SHAMAN

Полезную инструкцию для мужчины с разбитым сердцем, принимающего поражение в любви, выпустили народный артист РФ Григорий Лепс и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Как рассказали 5-tv.ru в пресс-службе, они исполнили оду сильной женщине и одновременно саундтрек к расставанию.

Музыканты представили публике клип на совместную песню «Она не скажет «Да!». Лейтмотивом стало осознание, как отпустить любимую и продолжить восхищаться ею на расстоянии.

Песня в жанре поп-рок, по мнению авторов, отражает мужской характер. Ее структура намеренно проста, а мелодия запоминается надолго. Голоса артистов то сливаются в одном тоне, то расходятся с надрывом и сопровождаются ярким гитарным рифом. Эмоции переполняют. Потому что она никогда не скажет «да».

Как рассказал Григорий Лепс, эта композиция стала его ответом Ярославу Дронову. Год назад именно он стал автором идеи дуэта. Тогда на свет появилась песня «Настоящий мужчина». Результат Лепсу понравился, и он решил, что пора создать что-то новое — и на этот раз посвятить свое творчество любви.

«Я предложил ему для дуэта песню о любви. Точнее, о том, что остается после… Так уж мы, мужчины, переживаем о том, что не сложилось: с надрывом, внутренним спором с собой и бесконечным поиском причин. И с достоинством!» — сказал артист.

По словам SHAMAN, совместная работа с Григорием Лепсом помогает ему открывать для себя новое в профессии. Он восхищен самоотдачей и энергетикой коллеги.

«Надеюсь, слушатели почувствуют нашу искренность и будут обращаться к песне снова и снова», — подчеркнул он.

К слову, даже в создании клипа Григорий Викторович принял максимальное участие, например, предоставил для съемок свой дом.

Песня и клип уже доступны на музыкальных площадках и видеоплатформах.

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN исполнил песню «Я русский» с Никитой Осиным на его первом сольном концерте. Осин — первый артист продюсерского центра Ярослава Дронова.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX