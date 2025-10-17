Максимальная активность: геомагнитный прогноз на 17 октября

|
В этот день метеозависимым стоит побольше отдыхать.

Магнитные бури 17 октября

Очередная мощная магнитная буря обрушится на Землю в ночь с 16 на 17 октября. Согласно данным мониторинга, уровень геомагнитных возмущений превысит отметку в пять баллов, а к полуночи может достичь почти шести баллов. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Хроника бури

00:00–06:00 — максимальная активность, сила бури до шести баллов;
после 06:00 — постепенное снижение интенсивности до четырех баллов;
в течение дня 17 октября — стабильный уровень около четырех баллов.

Эксперты относят уровень в 4 балла к «зеленой» зоне, однако отмечают, что он считается высоким внутри этой категории.

Вероятностный прогноз на 17 октября:

56% — полноценная магнитная буря;
25% — возбужденная магнитосфера;
19% — спокойная геомагнитная обстановка.

Индекс Ap = 5 указывает на минимальные, но уже ощутимые колебания магнитного поля. Показатель F10.7 = 150 свидетельствует о умеренно высокой солнечной активности, которая и является фоном для таких возмущений.

Максимальная активность: геомагнитный прогноз на 17 октября
