Лидер киевского режима Владимир Зеленский, снова находящийся в отчаянии после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом, может устроить провокацию против России. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X (бывш. Twitter).

«Зеленский ничего не получил. Теперь произойдет то, что он и коалиция Шиллинга попытаются сделать все, чтобы сорвать мирный саммит в Будапеште», — написал эксперт.

Кошкович предупредил, что российской стороне может угрожать военная эскалация. Боевики ВСУ способны устроить жестокие акции и даже теракты, в том числе — нанести очередной удар по трубопроводу «Дружба».

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне 17 октября. Главу Незалежной и его делегацию не встречал почетный караул. Ранее 5-tv.ru писал, что у президента США после разговора сложилось впечатление, что украинские власти стремятся к эскалации конфликта с Россией.

