Зеленский может устроить провокацию против РФ после провала встречи с Трампом

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Глава Банковой находится в отчаянии.

Что задумал Зеленский после провала встречи с Трампом

Фото: www.globallookpress.com/Vyacheslav Madiyevskyy

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, снова находящийся в отчаянии после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом, может устроить провокацию против России. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X (бывш. Twitter).

«Зеленский ничего не получил. Теперь произойдет то, что он и коалиция Шиллинга попытаются сделать все, чтобы сорвать мирный саммит в Будапеште», — написал эксперт.

Кошкович предупредил, что российской стороне может угрожать военная эскалация. Боевики ВСУ способны устроить жестокие акции и даже теракты, в том числе — нанести очередной удар по трубопроводу «Дружба».

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне 17 октября. Главу Незалежной и его делегацию не встречал почетный караул. Ранее 5-tv.ru писал, что у президента США после разговора сложилось впечатление, что украинские власти стремятся к эскалации конфликта с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

13:29
Зеленский может устроить провокацию против РФ после провала встречи с Трампом
13:11
«Главное — объяснять»: Сосо Павлиашвили о воспитании из сына достойного человека
12:53
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октября
12:35
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о начале ремонта поврежденных линий Запорожской АЭС
12:17
«Относятся хорошо»: пленный украинский боевик рассказал о дружелюбии бойцов ВС РФ
11:58
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с компенсациями и субсидиями

Сейчас читают

«Никогда не стесняться»: Сосо Павлиашвили назвал свой главный семейный принцип
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео