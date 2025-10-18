Трамп подозревает, что Киев стремится к эскалации конфликта с Россией

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Президент США беспокоится о военных потерях в грядущую зиму.

Что Трамп думает о Зеленском

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У президента США Дональда Трампа после разговора с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне сложилось впечатление, что украинские власти стремятся к эскалации конфликта с Россией. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам одного из американских чиновников, Трамп подозревает, что Киев стремится к эскалации и затягиванию военных действий. Президент США беспокоится о том, какими будут показатели боевых потерь во время предстоящей суровой зимы. Ряд источников телеканала, осведомленных о ходе переговорного процесса, заявил о напряженности и «неудобности» прошедшей встречи.

Беседа Трампа и Зеленского состоялась в Белом доме 17 октября. Ранее 5-tv.ru писал, что заявления американского лидера были «резкими», а характер разговора — «довольно эмоциональным». Кроме того, несколько источников портала Axios сообщали, что встреча и вовсе «прошла плохо».

Во время визита в Вашингтон главу Незалежной не встречали. При этом украинская сторона попыталась скрыть дипломатический провал, организовав съемки с членами собственной делегации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:58
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с компенсациями и субсидиями
11:41
Синоптики сообщили о начале «предзимья» в России
11:22
Трамп подозревает, что Киев стремится к эскалации конфликта с Россией
11:13
Проклятие Дамблдора? Кто стал новым директором Хогвартса и что пугает фанатов
11:11
Сбываются с пугающей точностью: как медиум Хассе создала сонник
11:03
От пожаров на борту до посадки на воду: пилот самолета развеял страхи пассажиров

Сейчас читают

«Никогда не стесняться»: Сосо Павлиашвили назвал свой главный семейный принцип
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео