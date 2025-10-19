«Сериал про отморозков»: актер Майков назвал «Бригаду» преступлением против РФ

Актер Павел Майков: «Бригада» — сериал про конченых отморозков

Актер Павел Майков, известный по роли Пчелы в сериале «Бригада», назвал проект режиссера Алексея Сидорова преступлением перед обществом. Его слова процитировал Telegram-канал Super.ru.

По мнению звезды, съемки в сериале действительно принесли ему личную популярность, однако участие в этом проекте он все равно считает для себя ошибочным.

«Никто не думал, как прогремит сериал про конченых отморозков», — рассказал Майков об успехе проекта.

Майков подчеркнул, что в период трансляции «Бригады» уличная преступность была снижена. По его словам, негативное влияние сериала в том, что многие молодые люди после его просмотра захотели стать бандитами, романтизировав преступный мир.

После «Бригады» актер долгое время пытался отнекиваться от роли Виктора Пчелкина, но в какой-то момент признал, что стал заложником образа.

Начиная с 2020-х годов Павел Майков внезапно стал появляться на экранах в совершенно противоположном амплуа — на смену ролям преступников пришли образы сотрудников правоохранительных органов («Нулевой пациент», «Контакт», «Курсанты»).

Как ранее рассказал 5-tv.ru, актер Сергей Безруков, сыгравший в «Бригаде» Сашу Белого, произвел полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости на Заячьем острове в Санкт-Петербурге. Кроме того, в интервью он назвал лучшую роль Никиты Кологривого.

