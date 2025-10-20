На дороге валялись: на нашедшего деньги пенсионера в Москве завели уголовное дело

На нашедшего 1,6 миллиона рублей пенсионера в Москве открыли уголовное дело

На пенсионера из Москвы заведено уголовное дело за присвоение случайно найденного 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в главном комитете МВД столицы.

По данным правоохранительных органов, мужчина на одной из улиц Москвы выронил из кармана пакет с наличными деньгами на сумму 1,6 миллиона рублей. Пропажа была обнаружена лишь дома. За помощью он обратился в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 62-летнего жителя столицы. Выяснилось, что, следуя за потерпевшим, он обнаружил на тротуаре пакет с денежными средствами, забрал их себе и распорядился по своему усмотрению», — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пенсионер сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

