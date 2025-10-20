На дороге валялись: на нашедшего деньги пенсионера в Москве завели уголовное дело

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На нашедшего 1,6 миллиона рублей пенсионера в Москве открыли уголовное дело

На пенсионера из Москвы заведено уголовное дело за присвоение случайно найденного 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в главном комитете МВД столицы.

По данным правоохранительных органов, мужчина на одной из улиц Москвы выронил из кармана пакет с наличными деньгами на сумму 1,6 миллиона рублей. Пропажа была обнаружена лишь дома. За помощью он обратился в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 62-летнего жителя столицы. Выяснилось, что, следуя за потерпевшим, он обнаружил на тротуаре пакет с денежными средствами, забрал их себе и распорядился по своему усмотрению», — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пенсионер сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что группа подростков украла 200 мягких игрушек из призовых автоматов в парке развлечений с помощью лодки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Стала известна судьба пассажиров самолета азербайджанских авиалиний, аварийно севшего в Пулково
16:57
«Знаю подробности»: Подольская о трудностях в браке Тодоренко и Топалова
16:49
В США мать заставила дочь стоять голой в углу из-за оценок — ответом стало убийство
16:45
Виталий Мутко: в 2025 году объем ипотеки сократится на 20%
16:31
В Перми у подъезда обнаружили разбросанные части тела женщины
16:26
В детском саду под Челябинском мальчику разбили голову за рык

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
«Я рыдала в туалете»: Подольская — о книге, которая перевернула ее мир
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео