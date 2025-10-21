По планам столичных властей, до конца 2025 года на улицах Москвы появятся еще три беспилотных трамвая, а к 2026 году их число вырастет до 15. Об этом сообщает портал mos.ru.

Это часть стратегии развития транспорта, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласно которой две трети всех трамваев в Москве будут работать без водителей к 2030 году.

Первый в России беспилотный трамвай был создан на базе модели 71-911ЕМ «Львенок-Москва». Его разработка стала результатом работы команды Центра перспективных разработок московского транспорта, открытого в мае 2024 года. Инженеры создали систему управления, которая учитывает множество технических характеристик и специфические погодные условия столицы.

Беспилотный трамвай использует передовые технологии, такие как Vehicle-to-Everything — защищенная беспроводная связь с другими участниками дорожного движения и транспортной инфраструктурой. Она позволяет получать актуальные данные о светофорах и анализировать ситуацию на дороге в реальном времени с помощью особой системы, включающей, например, данные с камер и радаров.

Следующим шагом в развитии беспилотного городского транспорта станет запуск первого в России беспилотного поезда метро. Тестовая эксплуатация намечена на декабрь 2025 года.

