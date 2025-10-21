До конца 2025 года на улицах Москвы появятся еще три беспилотных трамвая

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

К 2026 году их число вырастет до пятнадцати.

Сколько беспилотных трамваев будет в Москве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По планам столичных властей, до конца 2025 года на улицах Москвы появятся еще три беспилотных трамвая, а к 2026 году их число вырастет до 15. Об этом сообщает портал mos.ru.

Это часть стратегии развития транспорта, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласно которой две трети всех трамваев в Москве будут работать без водителей к 2030 году.

Первый в России беспилотный трамвай был создан на базе модели 71-911ЕМ «Львенок-Москва». Его разработка стала результатом работы команды Центра перспективных разработок московского транспорта, открытого в мае 2024 года. Инженеры создали систему управления, которая учитывает множество технических характеристик и специфические погодные условия столицы.

Беспилотный трамвай использует передовые технологии, такие как Vehicle-to-Everything — защищенная беспроводная связь с другими участниками дорожного движения и транспортной инфраструктурой. Она позволяет получать актуальные данные о светофорах и анализировать ситуацию на дороге в реальном времени с помощью особой системы, включающей, например, данные с камер и радаров. 

Следующим шагом в развитии беспилотного городского транспорта станет запуск первого в России беспилотного поезда метро. Тестовая эксплуатация намечена на декабрь 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед ноябрьскими праздниками

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
Не гасите свет: при какой задолженности россиянам могут отключить электричество
23:40
До конца 2025 года на улицах Москвы появятся еще три беспилотных трамвая
23:22
Удар по организму: чем опасны для здоровья большие сеты с суши
23:10
В Петербурге начали тестировать глобальную систему безопасности
23:00
«Рондо» против Куртуковой: какой будет новая «Битва поколений» на МУЗ-ТВ
22:53
Колбаса под угрозой: россиянам спрогнозировали скачок цен перед Новым годом

Сейчас читают

В России впервые выписан штраф за рекламу в Instagram*
Много темных пятен: адвокат о перспективах дела об убийстве режиссера Сергея Политика
«Совершенно разные цели»: как и зачем злоумышленники взламывают аккаунты звезд
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео