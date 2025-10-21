Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед ноябрьскими праздниками

Депутат Бессараб: россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед праздниками

Последняя рабочая неделя октября станет шестидневной. Об этом в беседе с ТАСС сообщила депутат Светлана Бессараб.

«Последняя неделя октября станет шестидневной рабочей неделей. Мы будем работать с 27 октября по 1 ноября», — пояснила Бессараб.

Итак, работать предстоит с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота), после чего последуют три нерабочих дня с 2 по 4 ноября. Это нужно, чтобы оптимально распределить рабочие и нерабочие дни перед праздниками.

Напомним, что 4 ноября в России отмечается День народного единства.

В этот день установлен день воинской славы России. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, 4 ноября является выходным днем. Дата приурочена к взятию воинами народного ополчения под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского Китай-города.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве начали ставить новогодние елки за 72 дня до Нового года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.