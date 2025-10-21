Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед ноябрьскими праздниками

Гражданам РФ придется потрудиться на последней неделе октября.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Депутат Бессараб: россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед праздниками
Последняя рабочая неделя октября станет шестидневной. Об этом в беседе с ТАСС сообщила депутат Светлана Бессараб.
«Последняя неделя октября станет шестидневной рабочей неделей. Мы будем работать с 27 октября по 1 ноября», — пояснила Бессараб.
Итак, работать предстоит с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота), после чего последуют три нерабочих дня с 2 по 4 ноября. Это нужно, чтобы оптимально распределить рабочие и нерабочие дни перед праздниками.
Напомним, что 4 ноября в России отмечается День народного единства.
В этот день установлен день воинской славы России. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, 4 ноября является выходным днем. Дата приурочена к взятию воинами народного ополчения под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского Китай-города.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве начали ставить новогодние елки за 72 дня до Нового года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 20 окт
- В ноябре россиян ждут 11 выходных и 19 рабочих дней
- 15 окт
- В ноябре 2025 россияне получат пенсии и детские пособия на несколько дней раньше
- 1 окт
- Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя
- 24 авг
- Первая рабочая неделя ноября в России будет сокращена до трех дней
- 4 нояб
- «Помогай в том же духе»: Путин пообщался с детьми воинов, погибших на СВО
- 4 нояб
- Конец Смутного времени: в кинопарке «Москино» показали главный бой Минина и Пожарского
- 4 нояб
- Служащим в зоне СВО отправили посылки к Дню народного единства
- 4 нояб
- «Патриотизм — залог благополучия»: патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
- 4 нояб
- С верой za правду! — бойцы СВО получили письма от школьников, а воспитанники детдома в ЛНР — книги
- 4 нояб
- День народного единства 2024 — история, значение и смысл праздника
Читайте также
93%
Нашли ошибку?