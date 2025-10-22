В Евросоюзе наметился раскол из-за позиции по саммиту Путина и Трампа по Украине

Евросоюз, похоже, стремительно раскалывается из-за саммита в Будапеште. Ястребы войны пытаются любыми способами сорвать переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что происходящее вызывает недовольство Варшавы. Но что с этим делать, там пока не решили.

А вот премьер Словакии Роберт Фицо сразу же ответил, что острые высказывания еврочиновника наглядно показывают истинную цель Брюсселя — не столько помогать киевскому режиму, сколько максимально ослабить Россию.

О том, что сейчас стоит ожидать волну фейковых новостей, пытающихся сорвать встречу двух лидеров, уже предупредил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Провоенная политическая элита и ее СМИ всегда ведут себя подобным образом перед событиями, которые могут оказаться решающими между войной и миром. Пока саммит не состоится, стоит ожидать волны утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится», — написал дипломат.

Действительно, похоронить все надежды на встречу двух лидеров устремились десятки западных газет и телеканалов. Смелее всех оказался британский Telegraph. Издание вышло с громким заголовком, что Трамп вообще передумал приезжать в Европу. CNN чуть осторожнее заявляет, что переговоры могут быть отложены. А NBC News, опять же якобы со ссылкой на Белый дом, утверждает, что встреча уже перенесена.

Сам же Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете, судя по всему, уже был в курсе подобных слухов. И, как обычно, не спешил с однозначным ответом.

«Никогда не знаешь, как все обернется. Но сейчас на этом направлении происходит много всего — на фронте, между Украиной и Россией. В течение ближайших двух дней мы проинформируем вас о том, что предпринимаем», — сказал Трамп.

Но в Москве спекуляции западных СМИ не вызвали особого интереса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь отметил, что для столь важного события нужна качественная подготовка. Поэтому никто еще конкретных сроков и не устанавливал.

А спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев обвинил агентства в сознательной попытке сорвать переговоры. Судя по всему, чтобы выиграть время для новой помощи Киеву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.