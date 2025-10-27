В России предложили позволить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию

Диана Кулманакова
Для матерей такие условия уже предусмотрены.

Могут ли многодетные отцы досрочно выходить на пенсию

Львова-Белова: стоит предусмотреть досрочный выход на пенсию многодетным отцам

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов. Об этом говорится в ее докладе, который был опубликован на сайте детского омбудсмена.

«Правительству РФ в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов», — отмечается в документе.

Конкретные цифры, на сколько можно снизить пенсионный возраст, пока не называются.

В России многодетные матери уже могут оформить досрочную пенсию при наличии необходимого страхового стажа — не менее 15 лет, а также 30 пенсионных баллов на момент выхода.

Женщины, родившие и воспитывавшие пятерых и более детей, выходят на пенсию в 50 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, с тремя детьми — в 57 лет.

