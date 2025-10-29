«Здоровые» десерты: как ПП-сладости могут навредить вашему организму

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 29 0

Фитнес-зефир, «диетические» шоколадки и печенье очень популярны среди худеющих и диабетиков. Но так ли они безвредны?

Как ПП-сладости могут навредить организму

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нутрициолог Дивинская: сладости без сахара могут быть вреднее обычных

Зефир, шоколад и печенье без сахара становятся все более популярными среди людей, следящих за фигурой и уровнем глюкозы в крови. Однако нутрициолог и биохимик Анна Дивинская в беседе с aif.ru рассказала, что такие продукты не всегда полезнее традиционных десертов. В некоторых образцах фитнес-зефира содержится больше синтетических подсластителей, загустителей, стабилизаторов и ароматизаторов, чем в обычном зефире. Организм человека эволюционно приспособлен к переработке натурального сахара, тогда как искусственные заменители требуют иных метаболических процессов, которые пока недостаточно изучены.

Виды альтернатив обычному сахару и их влияние на организм

Современные сладости без сахара могут содержать сахарные спирты (ксилит, сорбит), искусственные подсластители (аспартам, сахарин) и натуральные заменители (стевия, эритритол). Сахарные спирты обладают меньшей калорийностью, но могут вызывать расстройства пищеварения. Искусственные подсластители не содержат калорий, но могут влиять на микрофлору кишечника, а натуральные заменители имеют свои особенности — стевия обладает специфическим привкусом, а эритритол в больших дозах создает охлаждающий эффект во рту.

Психологическая ловушка «полезных» сладостей

По словам специалистов, многие покупатели «здоровых» сладостей подсознательно едят их больше, считая безопасными. Этот «эффект разрешения» может привести к превышению потребляемых калорий и закреплению привычки употребления сладкого. Даже низкокалорийные десерты могут стать источником лишних калорий, если потреблять их без контроля порций.

Особенности продуктов для диабетиков

Для людей с сахарным диабетом ситуация особенно сложная. Специализированные десерты содержат фруктозу или заменители сахара, что снижает резкие скачки уровня глюкозы в крови. Однако избыточное потребление фруктозы может негативно влиять на печень и способствовать развитию инсулинорезистентности. Эндокринологи советуют съесть небольшую порцию обычного десерта, учитывая ее в рационе, вместо регулярного употребления «диабетических» сладостей.

Состав «полезных» сладостей

Многие сладости без сахара содержат комплексные комбинации подсластителей, клетчатку, эмульгаторы и ароматизаторы, чтобы компенсировать вкус и текстуру. Сухофрукты в составе тоже представляют собой концентрированную форму сахара. Специалисты советуют обращать внимание на состав продукта и контролировать порции, понимая, что «без сахара» не означает «без вреда».

Советы при употреблении сладкого

По мнению Дивинской, ПП-сладости могут занимать место в рационе, но воспринимать их как «волшебное» решение для безопасного потребления сладкого опасно. Эксперт рекомендует не демонизировать обычный сахар и учитывать его количество в рационе. Лучше выбирать продукты с минимальным количеством ингредиентов и контролировать порции. Формирование сбалансированных пищевых привычек и умеренность остаются ключевыми принципами здорового питания, а десерты без сахара не следует воспринимать как «волшебное» решение для безвредного употребления сладкого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому опасно есть хурму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года

Последние новости

3:58
«Здоровые» десерты: как ПП-сладости могут навредить вашему организму
3:36
Загадка болида: астрономы раскрыли тайну происхождения яркого объекта над Россией
3:15
Дом умершего актера Романа Попова выставлен на продажу за 52 миллиона рублей
2:54
В Рио-де-Жанейро проходит крупнейшая спецоперация против преступных группировок
2:33
В секторе Газа после израильских атак погибли 11 человек
2:14
КНДР провела испытания стратегической крылатой ракеты в Желтом море

Сейчас читают

«В ту ночь я думала, что он умер»: жена Романа Попова о том, как переживала его болезнь
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео