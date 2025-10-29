На примере Нюши: когда лучше строить отношения после развода

Психолог Мирошниченко: Нюше после развода надо провести «работу над ошибками»

Певица Нюша начала устраивать свою личную жизнь через год после развода. На примере артистки семейный психолог Эвелина Мирошниченко в беседе с URA.RU рассказала, когда лучше начинать отношения после болезненного расставания.

Специалист отметила, что в среднем реабилитация после расставания или развода занимает от полугода до двух лет. В редких случаях это может занимать более длительный период.

Подобный размах в сроках связан, прежде всего, со степенью эмоциональной привязанности. Также важно учитывать то, какие взаимоотношения были в паре и какие были обстоятельства расставания — произошло ли это обоюдно, по желанию одного из партнеров или же это и вовсе было чье-то предательство.

«Естественно, после отношений с предательством восстановиться сложнее», — говорит Мирошниченко.

В браке певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова предательство, действительно, было. Он изменил жене во время ее беременности. Певица старалась забыть об этом факте, но у нее этого не получилось. Не смог спасти брак и формат так называемых свободных отношений. Спустя год после развода певица стала вновь ходить на свидания.

Однако такой негативный опыт не может остаться в прошлом, поэтому важно сделать так, чтобы он не отразился на новых отношениях. При этом избежать его полностью без помощи специалиста не получится, говорит психолог.

«Проблема на самом деле заключается конкретно в нас, но признать это очень тяжело. Мы должны в себе что-то поменять, чтобы изменилось наше поведение. Если поменяется поведение, поменяется реальность. Изменится и типаж человека, которого мы „притягиваем“ в жизнь», — говорит эксперт.

Специалист советует тем, кто намерен построить здоровые отношения после развода, провести «работу над ошибками» и проанализировать, что было не так. Также нужно четко понимать, какого человека хотелось бы видеть рядом с собой.

Но самое главное — не терять веру в людей, иначе в построении личной жизни нет смысла. Никогда не стоит опускать руки, жить прошлым и думать, что все люди такие же, как предыдущий партнер. Если верить, что все получится.

