Умер озвучивавший Брюса Уиллиса и Шона Коннери актер дубляжа Андрей Гриневич

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 91 0

В его фильмографии — роли в таких картинах, как «Плюмбум, или Опасная игра», «Победа», «Пять минут страха», «Три августовских дня».

Чем был известен ушедший из жизни актер Андрей Гриневич

Фото: Мессман Евгений/ТАСС

Ушел из жизни актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич, который озвучил таких знаменитостей кино, как Брюс Уиллис, Чарли Шин и Шон Коннери. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала дочь артиста Елена.

На момент смерти Гриневичу было 69 лет. По предварительной информации, он тяжело болел в последнее время, в связи с этим не работал, однако до последнего принимал участие в проектах в качестве режиссера дубляжа.

Родился Андрей Гриневич 11 марта 1956 года в Саратове. Он окончил Саратовское театральное училище им. И. Слонова, а в 1978 году поступил в Школу-студию МХАТ. Позднее, 1981 году, он перевелся во ВГИК, где учился на актерском факультете.

Актер снимался в кино с 1980 годов, а в 1984-м он стал артистом Театра-студии киноактера. Он снялся более чем в десяти фильмах. В начале карьеры он также работал над озвучиванием зарубежных картин на Мосфильме, в дальнейшем стал главным режиссером дубляжа студии «SDI Media».

Известно, что Гриневич занимался дубляжом Брюса Уиллиса в фильмах «Крепкий орешек 2» и «Осада», Алека Болдуина в картине «Деловая женщина», Чарли Шина в работе «Горячие головы», Шона Коннери в ленте «Робин Гуд: Принц воров», Майкла Мэдсена — «Бладрейн» и «Город грехов», Мэла Гибсона — «Сила стихии» и «Бандит», Антонио Бандераса — «Филадельфия», Владимира Шевелькова — «Гардемарины, вперед!» и во многих других проектах.

