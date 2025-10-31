Бойцы «Востока» освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
В Минобороны рассказали об успехах российской армии.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские военные освободили за минувшие сутки один населенный пункт - Новоалександровку в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
- 30 окт
- ВС РФ освободили Садовое и Красногорское в Харьковской и Запорожской областях
- 29 окт
- ВС РФ освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области
- 28 окт
- ВС РФ в Красноармейске полностью зачистили от ВСУ микрорайон Троянда
- 27 окт
- ВС РФ освободили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
- 26 окт
- ВС РФ нанесли поражение украинскому ж/д составу с военной техникой в Донбассе
- 22 окт
- ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
- 17 окт
- ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области
- 8 окт
- ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
- 7 окт
- ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
- 6 окт
- ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области
Читайте также
100%
Нашли ошибку?