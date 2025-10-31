Бойцы «Востока» освободили Новоалександровку в Днепропетровской области

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать

«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

«Будто первый раз замуж выходила»: Ая о возвращении на сцену вместе с «Город 312»

Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ

Российские военные освободили за минувшие сутки один населенный пункт - Новоалександровку в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На нашем сайте используются cookie-файлы. Продолжая пользоваться данным сайтом, вы подтверждаете свое согласие

на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением и Политикой конфиденциальности

ПОНЯТНО