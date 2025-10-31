Бойцы «Востока» освободили Новоалександровку в Днепропетровской области

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

В Минобороны рассказали об успехах российской армии.

ВС РФ взяли Новоалександровку в Днепропетровской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Российские военные освободили за минувшие сутки один населенный пункт -  Новоалександровку в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

