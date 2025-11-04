На Солнце произошла мощнейшая вспышка с 28 сентября

На Солнце произошла самая сильная вспышка с 28 сентября уровня M5.0. Об этом 3 ноября сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

«На данный момент наблюдается формирование крупного выброса массы, направление которого пока точно не определено», — говорится в сообщении на Telegram-канале института.

Как уточнили в ИКИ РАН, центр активности вспышки пока значительно отклонен от Земли, но постепенно приближается к нашей планете. Ученые отметили, что если солнечная плазма была выброшена под большими углами, вспышка может повлиять на Землю. Однако компьютерная модель указывает, что плазменное облако, скорее всего, не достигнет нашей планеты.

Тем не менее вспышка может оказать влияние на межзвездную комету 3I/ATLAS, которая движется по необычной траектории и получила прозвище «инопланетный корабль». Это связано с тем, что звезда направлена именно в сторону этой кометы.

«3I/ATLAS уцелел, хотя, по некоторым данным, его орбита частично изменилась, и активные области солнечной активности окончательно вышли к Земле», — добавили в институте.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, негравитационное ускорение межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая из-за необычной траектории полета получила название «инопланетный корабль», может быть вызвано мощными солнечными вспышками.

