Силы ПВО за шесть часов уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской областью

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Силы противовоздушной обороны отражали атаки с 8:00 до 14:00 по московскому времени.

Сколько дронов ВСУ уничтожили над Белгородской областью?

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Силы ПВО за шесть часов уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской областью

Российские силы ПВО успешно уничтожили восемь беспилотников украинских Вооруженных сил над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации 4 ноября.

В течение шести часов, с 8:00 до 14:00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь дронов ВСУ.

За минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 85 украинских дронов в различных регионах страны. Среди них 40 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, 10 — над Белгородом, а также 20 дронов в Нижегородской области и несколько других в Курской, Липецкой и Волгоградской областях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины.

