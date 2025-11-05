«Панцирь» против дрона ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Давид Андриясов
У комплекса в боекомплекте 12 зенитных ракет и 1400 выстрелов для двуствольных пушек.

Спецоперация

Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат украинских боевиков.

Для уничтожения воздушных целей у комплекса 12 зенитных ракет, а также две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение ЗРПК «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.

Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за десять секунд перейти из дежурного режима в боевой.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
