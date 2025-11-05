Акции компаний «Яшкино» и «Кириешки» передали в доход государства

Судебные приставы изъяли почти семь миллионов акций компании «Кондитерус Ком», владеющей брендами «Яшкино» и «Кириешки», и передали в доход государства. Об этом РИА Новости рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Помимо акций, государству передали более 895,5 тысячи ценных бумаг АО «Боавишта». Имущество изъято по иску Генеральной прокуратуры.

По словам Аристова, решение приняли в рамках исполнительных документов, направленных на изъятие и обращение в доход государства имущества, принадлежавшего бизнесмену Дмитрию Штенгелову* и аффилированным с ним лицам, включая его супругу Марию Каржилову.

В начале октября 2025 года Тверской районный суд Москвы признал владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки» Дмитрий и Николая Штенгеловых* экстремистским объединением за оказание финансовой помощи Украине и изъял активы принадлежащего им кондитерского холдинга KDV Group («Кириешки», «Бабкины семечки», Calve — Прим. Ред.) стоимостью 497 миллиардов рублей.

Как сообщили в прокуратуре, Штенгеловы* выводили за рубеж доходы бизнеса, а средства направляли на поддержание экономик недружественных стран, в частности США и Австралии, которые поставляли оружие Украине.

* — признаны экстремистами в РФ

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX