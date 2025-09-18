Прямую линию Владимира Путина совместят с большой пресс-конференцией

Лалита Балачандран
Точная дата проведения пока не известна.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Прямая линия с Владимиром Путиным

Прямую линию президента РФ Владимира Путина в этом году совместят с большой пресс-конференцией, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Точная дата проведения прямой линии не сообщается, но известно, что она пройдет в декабре.

Ранее Владимир Путин поручил правительству и своей администрации подготовить новую прямую линию. Об этом он сказал на встрече с членами кабмина.

По его словам, проект существует не первый год, но он до сих пор не теряет актуальности и важности. Он также отметил, что работа с обращениями граждан, поступающими на прямую линию, должна быть «максимально разбюрократизирована».

Прямая линия с Владимиром Путиным — это ежегодное мероприятие, в ходе которого президент отвечает на вопросы россиян. Впервые проект прошел в 2001 году, с тех пор проводился почти каждый год за некоторым исключением. В 2024 году прямая линия длилась более четырех с половиной часов и собрала около двух миллионов вопросов от населения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

