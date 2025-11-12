Умер актер сериалов «Ментовские войны» и «Невский» Иван Фирсов

Ушел из жизни актер Иван Фирсов, который был известен по ролям в сериалах «Ментовские войны», «Условный мент», «Невский» и многих других. Об этом в беседе с изданием aif.ru сообщила знакомая актера Юлия.

«Иван Фирсов покинул нас 10 ноября», — отметила женщина.

При этом собеседница источника подчеркнула, что причиной смерти актера стала онкологическая болезнь артиста.

Родился Фирсов 30 января 1968 года в Ленинграде. Творческий путь в кино у Ивана начался в 2010 году. Первой ролью артиста стала игра в детективном сериале «Дознаватель». В общем, во время своей карьеры он сыграл в свыше чем в 20 проектах, среди которых «Ментовские войны-9», «Реализация», «Морские дьяволы. Особое задание», «Невский», «Горюнов», «Шеф», «Трасса» и другие сериалы, популярные у российских зрителей.

