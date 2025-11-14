Желтый уровень опасности: москвичей предупредили о сильном ветре 14 ноября

Синоптики спрогнозировали сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду в Москве 14 ноября. Об этом стало известно из Telegram-канала городского хозяйства Москвы.

При этом к гражданам обратились с просьбой не прятаться под деревьями и не парковать автомобили под ними или поблизости к ним во избежание аварий из-за воздействия стихии.

До этого стало известно, что в связи с усилением ветра в российской столице объявили желтый уровень погодной опасности. Установленная отметка продержится трое суток. Отмечалось, что предупреждение будет действительно до 23:00 субботы, 15 ноября.

Также эксперты спрогнозировали, что в воскресенье, 16 ноября, будут фиксироваться осадки в виде дождя, которые в дальнейшем могут обернуться мокрым снегом. На улицах мегаполиса возможно образование гололедицы и установление последующих заморозков. Водителям транспортных средств и пешеходам, идущим у проезжей части, следует быть внимательными и бдительными.

Ранее 5-tv.ru писал, что мокрый снег в Москве обещают на выходных — 15 и 16 ноября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.