Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные

С наступлением морозов в столице прогнозируют первые осенние снегопады. Об этом сообщает Газета.ру.

По словам руководителя прогностического центра Александра Шувалова, в Москве уже в ближайшие выходные может выпасть мокрый снег. Начиная с пятницы, 14 ноября, ожидается дождь, который в ночь на субботу перейдет в мокрый снег.

С этого момента температура начнет заметно понижаться: в ночные часы с воскресенья температура опустится до -3…-4 градусов, а днем продержится в пределах 0 — 2 градусов тепла. Такая погода связана с прохождением холодного фронта.

Кроме того, стоит отметить, что осеннее солнце в Москве в этот сезон оказалось не слишком щедрым. Синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в октябре город грело солнце всего 38 часов — около половины месячной нормы.

В ноябре ожидается примерно 32 часа солнечного света, что еще меньше по сравнению с прошлым месяцем.

