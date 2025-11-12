Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные

С наступлением морозов в столице прогнозируют первые осенние снегопады.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
С наступлением морозов в столице прогнозируют первые осенние снегопады. Об этом сообщает Газета.ру.
По словам руководителя прогностического центра Александра Шувалова, в Москве уже в ближайшие выходные может выпасть мокрый снег. Начиная с пятницы, 14 ноября, ожидается дождь, который в ночь на субботу перейдет в мокрый снег.
С этого момента температура начнет заметно понижаться: в ночные часы с воскресенья температура опустится до -3…-4 градусов, а днем продержится в пределах 0 — 2 градусов тепла. Такая погода связана с прохождением холодного фронта.
Кроме того, стоит отметить, что осеннее солнце в Москве в этот сезон оказалось не слишком щедрым. Синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в октябре город грело солнце всего 38 часов — около половины месячной нормы.
В ноябре ожидается примерно 32 часа солнечного света, что еще меньше по сравнению с прошлым месяцем.
Ранее 5-tv.ru рассказал прогноз погоды на ноябрь 2025 года для Москвы и Санкт-Петербурга.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 нояб
- Аномальное тепло отступает: синоптики озвучили точный прогноз для Москвы
- 10 нояб
- На Филиппины обрушился второй за неделю разрушительный тайфун
- 10 нояб
- Синоптик спрогнозировала теплую погоду в середине недели в Москве
- 7 нояб
- «Поднять не получится»: как поддержать иммунитет в межсезонье
- 6 нояб
- Когда ждать снег в Москве и Петербурге: прогноз погоды на ноябрь 2025 года
- 1 нояб
- Лариса Долина: «Песня „Погода в доме“ могла бы войти в школьную программу»
- 1 нояб
- Зонт рано убирать: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 1 ноября
- 30 окт
- Специалисты прогнозируют эпидемию холеры на Гаити из-за урагана «Мелисса»
- 30 окт
- Теплый свитер и зонт не забудь: какая погода ожидается в Москве 30 октября
- 30 окт
- Ураган «Мелисса» обрушился на побережье Кубы
Читайте также
87%
Нашли ошибку?