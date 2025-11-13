Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 27 0

В рамках работ будет возведен путепровод через железнодорожные пути МЦД-3 и продлена Валаамская улица, что обеспечит прямой выезд с МСД на улицу Академика Королева.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В 2026 году будет завершено строительство дороги-связки между Московским скоростным диаметром и улицей Академика Королева. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Проект реализуется на северо-востоке столицы. В рамках работ будет возведен путепровод через железнодорожные пути МЦД-3 и продлена Валаамская улица, что обеспечит прямой выезд с МСД на улицу Академика Королева.

После завершения строительства жители районов Останкинский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский смогут экономить в пути около 20 минут. Кроме того, новая дорога позволит снизить нагрузку на существующую транспортную сеть.

Строительство дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева стартовало в сентябре 2023 года. Бессветофорная трасса начнется от пересечения Валаамской улицы с Дмитровским шоссе и пройдет вдоль путей МЦД-3.

Всего в рамках проекта предстоит построить около семи километров дорог, включая три искусственных сооружения — эстакады-съезды и путепровод. Также планируется возведение двух надземных пешеходных переходов.

В дальнейшем проект предусматривает продление новой магистрали — от улицы Академика Королева до Шереметьевской улицы. Это сделает выезд на МСД из района Марьина Роща более удобным, а также упростит подъезд к станции Останкино МЦД-3.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Неизвестный пронес бензин и устроил пожар в кинотеатре московского ТЦ «Авиапарк»
23:00
Опасные заблуждения: в какие мифы о гормонах верят люди
22:59
«Прорывной»: Беловол дала высокую оценку закону о развитии виноделия в РФ
22:49
Киевский режим ухудшает свою позицию, отказываясь от диалога с Россией
22:42
В Госдуме отреагировали на призыв G7 к немедленному прекращению огня на Украине
22:34
«Вы имеете право»: Николай Басков вышел из себя на съемках шоу

Сейчас читают

В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году