Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября

Евгения Алешина
Самой Чекалиной на заседании не было.

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Московский городской суд продлил домашний арест до 26 ноября блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Домашний арест ее бывшего супруга Артема Чекалина продлен на аналогичный срок. Валерия Чекалина на судебное заседание не явилась.

Обвинения Чекалиной связаны с неуплатой налогов в размере 300 миллионов рублей и незаконным выводом средств за пределы России на сумму свыше 250 миллионов рублей. Блогер реализовывала схемы через каналы в Дубае.

Следствие подозревает Валерию и ее экс-супруга Артема Чекалина в использовании поддельных документов для легализации денег. В деле также фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк. Уголовное дело в отношении Чекалиной и ее бывшего супруга возбудили в октябре 2024 года. В мае налоговая выставила Лерчек новый счет более чем на 28 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын блогера Лерчек попал в больницу с травмой легких. Для госпитализации мальчика потребовалось специальное разрешение следователя.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

