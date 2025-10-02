Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
Самой Чекалиной на заседании не было.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Московский городской суд продлил домашний арест до 26 ноября блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.
Домашний арест ее бывшего супруга Артема Чекалина продлен на аналогичный срок. Валерия Чекалина на судебное заседание не явилась.
Обвинения Чекалиной связаны с неуплатой налогов в размере 300 миллионов рублей и незаконным выводом средств за пределы России на сумму свыше 250 миллионов рублей. Блогер реализовывала схемы через каналы в Дубае.
Следствие подозревает Валерию и ее экс-супруга Артема Чекалина в использовании поддельных документов для легализации денег. В деле также фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк. Уголовное дело в отношении Чекалиной и ее бывшего супруга возбудили в октябре 2024 года. В мае налоговая выставила Лерчек новый счет более чем на 28 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что сын блогера Лерчек попал в больницу с травмой легких. Для госпитализации мальчика потребовалось специальное разрешение следователя.
