Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для десятилетней Лизы

Эфирная новость 73 0

У девочки опухоль мозга.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали о десятилетней Лизе, которой нужна наша помощь.

У девочки опухоль мозга. Ей нужна сложная операция. Но сначала обследование стоимостью два с половиной миллиона рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, собрать необходимую сумму удалось. Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
