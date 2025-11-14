Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для десятилетней Лизы
У девочки опухоль мозга.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали о десятилетней Лизе, которой нужна наша помощь.
У девочки опухоль мозга. Ей нужна сложная операция. Но сначала обследование стоимостью два с половиной миллиона рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, собрать необходимую сумму удалось. Большое вам спасибо!
