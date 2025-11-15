«Мы все грешники»: Сосо Павлиашвили об ошибках в жизни

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 51 0

Каждый человек должен набивать шишки, совершать ошибки и учиться на них.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Певец Сосо Павлиашвили: ошибиться может каждый

В этой жизни каждый человек может ошибиться. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился певец Сосо Павлиашвили на концерте «Звезды Востока», который прошел на Live Арене.

«Каждый человек, каждую секунду может ошибиться. Мы все грешники. Но самое главное — не быть подлецом», — сказал артист, отметив, что его дети никогда не вступят на такой путь, потому что в них это не заложено.

Жена Сосо Павлиашвили певица Ирина Патлах поддержала высказывание своего супруга. При этом исполнительница добавила: шишки дети, непременно, должны набить.

«Нужно дать им возможность набить хоть какие-то (шишки. — Прим.ред). Потому что набьешь маленькую шишку — убережешь себя от большей», — сказала артистка.

Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах вместе более 20 лет. Они воспитывают двух дочерей: Елизавету и Сандру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов назвали третьего сына Федором.

