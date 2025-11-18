ВС РФ освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской и Нечаевку в Днепропетровской областях
Наши войска уверенно продвигаются вперед в зоне проведения спецоперации.
Российские войска освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также стало известно, что военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают наступление в населенном пункте Димитров (ДНР).
Кроме того, ВС РФ сорвали попытку боевиков ВСУ прорвать кольцо окружения в Купянске.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
