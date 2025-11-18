ВС РФ освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской и Нечаевку в Днепропетровской областях

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

Наши войска уверенно продвигаются вперед в зоне проведения спецоперации.

Победы России в СВО 18 ноября 2025

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

ВС РФ освободили населенные пункты Цегельное и Нечаевку

Российские войска освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также стало известно, что военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают наступление в населенном пункте Димитров (ДНР).

Кроме того, ВС РФ сорвали попытку боевиков ВСУ прорвать кольцо окружения в Купянске.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
18 нояб
Опубликованы кадры освобождения населенных пунктов Яблоково в Запорожской области и Рог в ДНР
17 нояб
ВС РФ освободили Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области
15 нояб
ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ на гуляйпольском направлении
9 нояб
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
8 нояб
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
7 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Успеновка в Запорожской области
5 нояб
ВС РФ не допустили прорыва ВСУ из кольца окружения в Красноармейске
31 окт
Бойцы «Востока» освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
30 окт
ВС РФ освободили Садовое и Красногорское в Харьковской и Запорожской областях
29 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:36
Учитель года стал преследователем: педагог писал 11-летней ученице любовные письма
12:30
Доктора Сеченовского университета первыми в РФ поставили пациенту «живую заплатку» на барабанной перепонке
12:24
За десять лет в столице обновили фасады почти 80 зданий с угловым рустом
12:21
«Несправедливая конкуренция»: Набиллуина об особых скидках на маркетплейсах
12:11
ВС РФ освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской и Нечаевку в Днепропетровской областях
12:10
С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору

Сейчас читают

Жесткая посадка пассажирского самолета в Конго попала на видео
«Бесконечно притягательно»: Чиповская сравнила произведения Достоевского и Толстого
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году