Переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменены, сообщили СМИ

Анастасия Антоненко
Представители США и Украины должны были встретиться 19 ноября в Стамбуле.

Фото: Alex Brandon/ТАСС

The Economist: переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменены

Переговоры спецпосланника президента Соединенных Штатов Америки по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции отменили. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил корреспондент британского издания The Economist Оливер Кэрролл.

Встреча представителей двух стран была назначена на среду, 19 ноября, в Стамбуле. По словам информаторов журналиста, Уиткофф, договариваясь о встрече с Ермаком, скорее всего, был не в курсе масштабного скандала, в который тот «вляпался».

Украинский президент Владимир Зеленский утром 18 ноября подтвердил, что на следующий день отправится в Турцию. Там, по его словам, он намерен активизировать переговоры по разрешению украинского конфликта, а также обсудить с партнерами «наработанные решения» в рамках урегулирования.

По словам главы киевского режима, «приближение всеми силами окончания войны — это первый приоритет Украины». Хоть российскую сторону об этих переговорах не предупредили, Москва по-прежнему открыта для контактов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Зеленский намерен отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала со своим другом и бизнес-партнером. При этом страны Евросоюза вмешиваются в его расследование из-за опасения последствий более глубокого изучения дела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

