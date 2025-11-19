У пропавшего вместе с семьей Сергея Усольцева было оружие

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Журналисты раскопали и другие интересные факты из прошлого предпринимателя.

Пропавшая семья Усольцевых — новые подробности об оружии

Фото: ВКонтакте /Ирина Усольцева/mu30042016

У пропавшего вместе с семьей предпринимателя Сергея Усольцева имелось газовое оружие, зарегистрированное еще в 1990-е годы. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, в последние годы Усольцев также сталкивался с финансовыми трудностями: против него подавали иски разные компании. В начале 2025 года мужчина задолжал 99 тысяч рублей за коммунальные услуги, а 14 ноября должен был вернуть заем, взятый на развитие бизнеса. Источник подтвердил также, что в 1990-е Усольцев оформил разрешение на шестизарядный газовый револьвер Айсберг-205.

Кроме того, в 2002 году у бизнесмена угнали автомобиль. Тогда он жил в Красноярске. Преступника так и не нашли.

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября в районе Кутурчина, отправившись в поход к скале Буратинка. Спустя несколько дней начались самые масштабные в регионе поиски: в операции участвовали более 1500 человек. Было возбуждено уголовное дело, а активная фаза работ завершилась 12 октября.

На месте нашли только автомобиль семьи, оформленный на фирму Усольцева, в бардачке которого лежали 300 тысяч рублей. Основной версией исчезновения называют несчастный случай. При этом сын семьи Даниил убежден, что родители и сестра живы и находятся далеко от Кутурчинского Белогорья. Официально версия о добровольном побеге за границу отвергается.

Спасатели вновь вышли на поиски 17 ноября и обследовали пещеру глубиной 15 метров, однако новых следов обнаружить не удалось.

