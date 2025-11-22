«Люди очень испортились»: Ирина Круг скучает по девяностым

Певица Ирина Круг призналась, что скучает по девяностым

Певица Ирина Круг призналась, что скучает по годам своей молодости — по девяностым. Несмотря на то, что это было трудное время для всей страны, опасное, а сама артистка на собственном опыте испытала последствия разгула преступности — бандиты разрушили ее семью с легендарным шансонье Михаилом Кругом. Впрочем, и нынешний период накладывает свой отпечаток на общество, но люди тогда были лучше, уверена она. Об этом исполнительница рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«Сейчас время очень сложное, тревожное в силу всех этих событий. Может быть, мы все по-другому посмотрим, вернется в нас доброта, любовь, какие-то те качества. Потому что я считаю, что очень были большие изменения, и люди очень испортились. Хотелось бы все-таки какой-то чистоты. Как мы любили раньше — не было этой меркантильности, все об этих деньгах, но просто все было по-другому тогда», — поделилась Ирина Круг.

Артистка сказала, что очень скучает по простоте, которой отличались люди в девяностых — соседи запросто ходили друг к другу в гости без приглашения, чтобы выпить чаю и поболтать. Современные жители больших городов забыли об этом, каждый живет своей закрытой жизнью, сам по себе.

Круг с улыбкой вспомнила праздники, на которых собирались целые районы: например, 7 ноября отмечали годовщину Революции, люди выходили на улицы с транспарантами. Певица вспомнила, как ходила на такие мероприятия с мамой. Разглядывая детские фотографии, она по сей день наполняется теплыми чувствами.

«Круто было, здорово! Объединение такое людей, у меня прям мурашки. Я бы хотела, чтобы какое-то было изменение. Но не в тех девяностых, когда всех убивали, и просто было тяжело. Я хочу просто возврата человечности», — заключила звезда.

Михаил Круг стал вторым мужем певицы, стал настоящим отцом ее дочери от первого брака Марине. Возлюбленному Ирина подарила сына Александра, но семейное счастье оказалось недолгим. В 2002 году в их дом ворвались бандиты и убили музыканта, его вдова чудом избежала пули и осталась с грудным ребенком на руках. Позже она стала исполнять песни покойного мужа, впервые вышла на сцену. Но даже те страшные воспоминания она отделяет от светлых, связанных с общим духом поколения.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Ирина Круг рассказала, какой стала свекровью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.