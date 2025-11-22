Более 30 тысяч многолетних растений высадили в разных районах Москвы

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Акция объединила всех, кто хотел внести вклад в озеленение своего округа.

Как сажают растения в Москве

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В Москве прошла масштабная акция «Озеленяем вместе», в рамках которой в парках, скверах и дворах волонтеры высадили более 30 тысяч холодостойких многолетних растений. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Среди высаженных видов — гортензия метельчатая, спирея серая, котовник Фассена, сальвия дубравная, тысячелистник обыкновенный, камнеломка Арендса и другие. Они хорошо переносят зиму. Пару месяцев назад эти растения украшали город в рамках фестиваля «Цветы и сады».

По словам руководителя столичного Департамента территориальных органов исполнительной власти Дмитрия Преснова, акция «Озеленяем вместе» объединила тысячи активных жителей, включая молодых парламентариев и общественных советников.

Мероприятие охватило каждый округ столицы. В районе Покровское-Стрешнево, растения высадили в сквере у театра танца «Гжель», а в Левобережном — в парке Дружбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что реконструкция стадиона «Торпедо» выходит на финишную прямую. По информации мэра города Сергея Собянина, готовность объекта — 70%.

