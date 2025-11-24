Си Цзиньпин обсудил с Трампом китайско-американские отношения

|
Лилия Килячкова
Сотрудничество двух стран приносит пользу обеим государствам.

Си Цзиньпин созвонился с Трампом

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

Си Цзиньпин по телефону обсудил с Трампом китайско-американские отношения

Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно из сообщения агентства «Синьхуа».

Во время беседы Си Цзиньпин отметил успешное проведение встречи в Пусане в прошлом месяце, на которой были достигнуты важные договоренности для развития отношений между КНР и США. С момента встречи в Пусане китайско-американские отношения можно охарактеризовать как стабильные.

По словам председателя КНР, сотрудничество приносит пользу обоим государствам. Обе стороны должны сохранять достигнутый импульс, поддерживать позицию равенства, удлинять список сотрудничества и сокращать список проблем.

Также Си Цзиньпин прояснил позицию Китая по тайваньскому вопросу и подчеркнул, что возвращение Тайваня к Китаю является важной частью послевоенного международного порядка. Он добавил, что Китай и США вместе сражались против фашизма и милитаризма и теперь должны защищать достижения победы во Второй мировой войне.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, назвал Си Цзиньпина великим лидером, а также выразил удовлетворение итогами встречи в Пусане. Трамп подтвердил готовность реализовывать достигнутые договоренности и отметил важную роль Китая во Второй мировой войне. Также Трамп заверил, что в США осознают важность тайваньского вопроса для Китая.

Главы государств также говорили об украинском кризисе. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, и надеется, что все стороны продолжат сокращать разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения для разрешения кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин с теплотой вспоминает встречу в Китае с Си Цзиньпином.

