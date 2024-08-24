Суд арестовал имущество фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 90 0

Речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере.

Суд арестовал имущество фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

Суд арестовал имущество фигуранта уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест — речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере», — говорится в сообщении.

В судебных документах отметили, что судом был арестован земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, под ограничения попал трейлер 2022 года выпуска.

Арест предполагает запрет на продажу и другие виды сделок с имуществом.

Теракты на Крымском мосту

Часть Крымского моста пострадала 8 октября 2022 года В тот день произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что движение транспорта по Курскому мосту временно перекрыто.

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Теракт на Крымском мосту
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