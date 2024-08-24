Суд арестовал имущество фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

Речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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Суд арестовал имущество фигуранта уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.
«Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест — речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере», — говорится в сообщении.
В судебных документах отметили, что судом был арестован земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, под ограничения попал трейлер 2022 года выпуска.
Арест предполагает запрет на продажу и другие виды сделок с имуществом.
Теракты на Крымском мосту
Часть Крымского моста пострадала 8 октября 2022 года В тот день произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета. Жертвами инцидента стали четыре человека.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что движение транспорта по Курскому мосту временно перекрыто.
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