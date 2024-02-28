СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 38 0

Фигурантами дела являются граждане трех стран.

СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Тема:
Теракт на Крымском мосту

СК России установил все обстоятельства террористического акта, который был совершен на Крымском мосту в октябре 2022 года, расследование дела завершается. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», — цитирует Бастрыкина ТАСС.

Согласно УПК России, стороны смогут ознакомиться с материалами дела только после завершения следственных действий. Обвинения предъявили Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну — фигурантами дела являются граждане России, Армении и Украины.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.

Тема:
Теракт на Крымском мосту
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