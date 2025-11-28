Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 9-летней Таисии

У девочки — острый лимфобластный лейкоз.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали историю девятилетней Таисии. У девочки — острый лимфобластный лейкоз. На курс лечения не хватает крупной суммы, без малого одного миллиона восьмисот тысяч рублей!

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо.

