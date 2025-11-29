New York Post: Андрей Ермак заявил о готовности пойти на фронт после отставки

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Однако экс-чиновник не уточнил, когда и как именно он намерен отправиться на передовую.

NYР: Андрей Ермак заявил о готовности пойти на фронт

Фото: Reuters/Gleb Garanich

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак спустя несколько часов после отставки заявил о готовности отправиться на фронт. Об этом он сообщил в «эмоциональном письме» для New York Post (NYP).

Он отметил, что готов к любым репрессиям. Ермак назвал себя «честным и порядочным человеком», который всегда «служил Украине». Он не хочет «создавать проблем» главе киевского режима, поэтому принял такое решение.

Ермак принес извинения из-за невозможности больше отвечать на звонки. Однако экс-чиновник не уточнил, когда и как именно он намерен отправиться на передовую и собирается ли вообще вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, антикоррупционные органы Украины 10 ноября сообщили о проведении масштабной операции под названием «Мидас», которая направлена на раскрытие крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти — работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, включая от правящей партии «Слуга народа», требовали отставки руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Позже, а именно 28 ноября, стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыск в квартире и офисе Ермака.

Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящие на Украине события свидетельством глубочайшего политического кризиса.

В Словакии также предупредили Украину о последствиях коррупционных скандалов. По словам вице-спикера парламента Тибора Гашпара, последние события выставляют Незалежную в не лучшем свете на международной арене. Это способно замедлить процесс ее вступления в Евросоюз (ЕС).

