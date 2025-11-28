«Глубочайший кризис»: Песков прокомментировал отставку Ермака

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Неизвестно, к каким последствиям приведут нынешние события на Украине.

Фото, видео: Софья Сандурская/ТАСС; 5-tv.ru

Дмитрий Песков назвал отставку Андрея Ермака «глубочайшим кризисом» на Украине

Происходящие на Украине события свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента "Известий" об отставке Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Пескова, причиной послужили коррупционные скандалы. Он отметил, что вряд ли кто-то сможет дать четкий ответ, к каким последствиям приведут нынешние события вокруг украинской власти. Итог может быть самым разным.

«Коррупция вся эта была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы — это факт. Наверное, сейчас и в Америке, и в европейских странах задаются вопросом, что будет завтра с киевским режимом», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыск у главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Позднее он написал заявление об отставке, о чем сообщил глава Незалежной в мессенджере Telegram.

