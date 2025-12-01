Собянин дал старт проходке нового тоннеля Бирюлевской линии метро

Собянин: началась проходка тоннеля от «Острова мечты» до «Кленового бульвара»

Дан старт проходке левого тоннеля от станции «Остров мечты» до «Кленового бульвара» Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«Тоннелепроходческому комплексу „Эсмина“ предстоит пройти 1,68 км на глубине 29 м. Правый тоннель начали строить летом — его ведет комплекс „Елена“», — говорится в публикации градоначальника.

Завершение строительных работ в обоих тоннелях запланировано на 2026 год.

На Бирюлевской линии метрополитена продолжается строительство трех станций: «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

От ЗИЛа до Бирюлева Восточного и Западного будет проложена новая ветка метро. Это станет первым случаем появления метрополитена в этих районах. Благодаря новой линии жители смогут добираться до центра города на 30 минут быстрее.

«Бирюлевская станет седьмой новой линией метро, построенной в Москве с 2014 года», — написал Собянин.

