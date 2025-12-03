Сильнейшая активность: прогноз магнитной бури по часам на 4 декабря

Мария Гоманюк
Астрономы выявили приближающиеся и крайне редкие волнения на Солнце.

Какой будет магнитная буря 4 декабря

Тема:
Магнитные бури

ИКИ РАН: следует ждать высоких показателей магнитной бури 4 декабря

Начало первого месяца зимы окажется неспокойным для метеозависимых людей. Так, 4 декабря, по прогнозам ученых, ожидается сильная магнитная буря. Подробнее о том, какой силы будет удар и в какие часы наступит пик активности, написало издание URA.RU.

Прогноз на 4 декабря

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 4 декабря будет волнительным в геомагнитном плане. Показатели показывают высокую активность Солнца.

Индекс Аp будет 25, что является весьма высоким показателем. Данная характеристика отражает, как бушует магнитное поле Земли. Магнитная буря чаще всего начинается, когда индекс выше 30. В связи с этим 4 декабря буквально поместить всех на порог бури.

Солнечный поток F10.7 ожидается 190, что показывает активность Солнца, вроде, его «температуры». При этом в норме это число составляет от 70 до 100. Исходя из чего, понятно, что светило крайне активно и становится причиной всех возмущений в настоящий момент.

Вероятность магнитной бури 4 декабря — 85%. По остальным 15% магнитосфера все равно будет сильно возбуждена. По-настоящему спокойного дня в плане геомагнитной обстановки не предвидится.

Прогноз магнитной бури по часам на 4 декабря

В Лаборатории подчеркнули, что после полуночи показатели вырастут до 5,5 баллов, что соответствует «красному» уровню и состоянию, которое близко к средней магнитной буре. Это редкие значения для декабрьских ночей.

Такая активность продлится примерно до 03:00. Напряжение незначительно снизится после этого времени, однако показатели по-прежнему будут высокими и на «оранжевом» уровне. Магнитосфера окажется возбужденной, и данная динамика продлится до 09:00 утра.

Новый скачок ожидается в дальнейшем — показатели поднимутся до 5,5 баллов и перейдут на «красный» уровень, вернувшись к состоянию, которое близко к средней магнитной буре. Потом последует снижение, но магнитосфера не успокоится полностью: показатели задержатся выше четырех баллов, оставаясь в «оранжевой» зоне.

Обстановка стабилизируется с 15:00 и до 22:00 — около 3,5 баллов, что характерно «зеленому» уровню, но останется выше комфортного фона. Активность снова пойдет на рост к полуночи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой будет солнечная активность в декабре.

