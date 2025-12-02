Ждать ли бури? Какой будет солнечная активность в декабре

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Солнце 1 декабря.

Какой будет солнечная активность 2 декабря 2025

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

ИКИ РАН: к концу декабря следует ждать пятибалльных магнитных бурь

На Земле 2 декабря будет относительно спокойно, так как магнитных бурь в этот день не ожидается, но к концу месяца метеозависимым придется нелегко. Об этом, ссылаясь на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, сообщило агентство URA.RU.

Уточняется, что магнитные бури могут возникнуть с ничтожной вероятностью в три процента. При этом возможность появления слабых геомагнитных возмущений оценивается в 15%. Ученые добавили, что уровень магнитосферы по Кр-индексу 2 декабря будет колебаться от одного до полутора баллов.

Такие показатели соответствуют «зеленому» уровню магнитной активности. Это означает, что 2 декабря метеозависимым ничего не угрожает. К тому же не ожидается и сбоев в работе техники.

Другие индексы также указывают на период минимальной солнечной активности.

В то же время 1 декабря ученые зафиксировали на Солнце крупную вспышку класса X1.9. Но, как уточнили специалисты, ее эпицентр сейчас никак не воздействует на Землю из-за своего расположения.

Однако к концу месяца солнечная активность заметно возрастет. Наиболее тяжелыми днями для метеозависимых могут стать 23 и 30 декабря, когда сила магнитных бурь достигнет пяти баллов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые допустили «супервзрыв» на Солнце из-за крупнейшего в 2025 году комплекса пятен, в котором может накапливаться энергия, достаточная для подобного космического события. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Ждать ли бури? Какой будет солнечная активность в декабре
