Песков отметил готовность РФ быть гибкой для урегулирования конфликта на Украине

Россия готова проявить гибкость для поиска мирных решений по урегулированию украинского кризиса, несмотря на отчетливую позицию страны относительно конфликта. Об этом в беседе с RT сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, у российской стороны конкретная позиция по сложившейся ситуации в настоящий момент. При этом она не будет меняться.

«Позиция Москвы довольно отчетливая, она вполне понятна, и никаких изменений в ней не предвидится. Хотя, конечно, мы готовы проявить гибкость, чтобы найти решение», — отметил он.

Песков добавил, что относительно динамики Вооруженных сил России «на земле» можно сделать позитивный прогноз. Он выразил надежду, что переговоры государств будут активно развиваться.

До этого Песков также заявил, что РФ выступает за мир и хочет мира. Однако дипломатические подходы отвергаются Украиной и странами Европы.

