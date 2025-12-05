В МИД РФ сообщили о готовности суда ООН дать оценку преступлениям Киева

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 14 0

Претензии России приняты к рассмотрению судом в полном объеме.

Суд ООН готов дать оценку преступлениям Киева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

МИД РФ: Международный суд ООН готов дать оценку преступлениям киевского режима

Международный суд ООН готов дать оценку обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте МИД РФ.

«Международный Суд ООН изъявил готовность дать оценку всему обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников», — говорится в сообщении ведомства.

В российском МИД также указали, что Международный суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.

«Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению судом в полном объеме», — указано в сообщении ведомства.

В МИД РФ выразили надежду на то, что в будущем Международный суд ООН будет проявлять в своих решениях взвешенность и беспристрастность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев пытался сорвать переговоры нападением на танкеры в Черном море. Украина игнорирует предупреждения и продолжает атаковать гражданские суда.

