МИД РФ: Международный суд ООН готов дать оценку преступлениям киевского режима

Международный суд ООН готов дать оценку обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте МИД РФ.

«Международный Суд ООН изъявил готовность дать оценку всему обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников», — говорится в сообщении ведомства.

В российском МИД также указали, что Международный суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.

«Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению судом в полном объеме», — указано в сообщении ведомства.

В МИД РФ выразили надежду на то, что в будущем Международный суд ООН будет проявлять в своих решениях взвешенность и беспристрастность.

