На прямую линию с Путиным поступило более миллиона обращений

Неделя остается до «Итогов года» с президентом. На прямую линию уже поступило более миллиона обращений. Обрабатывать в этом году их помогает искусственный интеллект. Социальная политика, жилье, инфраструктура. Многие проблемы решают сразу же. Об особенностях прямой линии в этом году узнал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Атмосфера в кол-центре спокойная. На первый взгляд, и подумать сложно, что именно здесь обрабатывают десятки тысяч вопросов граждан президенту. А общая цифра уже достигла миллиона.

Операторы работают круглосуточно. Пересменку проводят каждые два часа. Как оказалось, отвечать на звонки только с виду выглядит просто.

«Люди звонят сюда, чтобы их услышали. То есть, они высказываются, выговаривают. И потом им становится легче», — рассказала координатор Молодежки Народного фронта Саратовской области Юлия Пронькина.

В этом году больше всего обращений приходят из Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей.

Звонки — традиционно самый популярный способ обращения россиян. На втором месте чат-бот в госмессенджере MAX. Текстовое или видео сообщение можно отправить прямо в приложении.

Социальная политика — категория-лидер по числу обращений. Еще людей беспокоят инфраструктура и квартирный вопрос. Причем в разных возрастных группах интересы различаются. Жителей России до 18 лет больше всего интересуют вопросы, связанные с информационными технологиями. В категории до 35 лет на первое место выходит жилье.

Так, Нина Алексеева из Петербурга просит президента помочь вернуть недавно купленную квартиру. Продавец пропал. Его родственники отказались передавать жилплощадь.

«В середине октября получаем иск встречный на разворот сделки. Они говорят: признать договор купли-продажи недействительным. И вернуть по ЕГРН права бывшему владельцу. А нас, получается, на улицу», — рассказала Нина Алексеева.

Уже удалось решить проблему жительницы из ЛНР. Любовь обратилась к президенту с просьбой обеспечить сына протезом. Владимир защищал Донбасс с 2014 года, был серьезно ранен. Прежний протез стал сильно натирать. Понадобилась замена.

«Нога проваливается вглубь, тут у меня не получается согнуть ногу. Подложил, чтобы можно было сгибать ногу», — рассказал ветеран СВО Владимир.

Принял обращение ветеран СВО Илья Лизунов. Он передал просьбу специалистам Народного фронта. В течение нескольких дней Владимира отвезли в медцентр. Там он проходит обследование перед изготовлением нового протеза.

«Я как никто на себе прочувствовал, что необходимо оказать помощь, содействие, исходя из возможностей, и сделали все, что могли», — сказал ветеран СВО Илья Лизунов.

Обрабатывать вопросы граждан помогает отечественный искусственный интеллект. И в этом году он существенно ускорил обработку обращений.

«Часто бывает так, что люди в одном сообщении пишут сразу несколько вопросов. И в этом году мы можем из одного сообщения все темы поделить и распределить их дальше по категориям», — рассказала эксперт по искусственному интеллекту Алена Стемпаржевская.

В этом году у центра приема обращений появился свой талисман. Собака-поводырь по кличке Явар. В восточных странах это имя переводится, как «полезный». Однако его хозяин, ветеран спецоперации Александр Маляров, считает, что у клички совсем другое значение.

«Я искал по интернету, мне сказали „защитник мира“. Мы с ним сошлись с первого дня. Только познакомились — сразу обнимашки, целовашки у нас пошли как-то. Это редкость, конечно», — рассказал оператор центра приема обращений Александр Маляров.

Центр приема обращений продолжает работу. Рассказать о проблеме можно по телефону, с помощью СМС и ММС. Видеообращения принимаются в социальных сетях. Работают мобильное приложение и сайт «Москва-Путину», а также чат-бот мессенджера MAX.

