ВС РФ освободили село Песчаное в Днепропетровской области

В результате операции уничтожили несколько взводов ВСУ.

Срочная новость от Минобороны. В Днепропетровской области наши войска освободили село Песчаное. Операцию провели бойцы группировки «Восток». Они переправились через реку Гайчур и взяли крупный узел обороны противника. Под наш контроль перешел участок площадью более трех квадратных километров. Уничтожено свыше двух взводов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Варваровка в Запорожской области от боевиков Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что во время боевых действий поражение было нанесено живой силе, а также военной технике пары штурмовых бригад, двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты и бригаде теробороны. Атаки производились в населенных пунктах Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области.

Противник потерял более 300 боевиков, бронированную машину, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы.

