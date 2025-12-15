Что это было? Жители Москвы из-за мороза наблюдали редкое атмосферное явление

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Оно называется солнечное гало.

Когда в Москве будет солнечное гало

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Погода

Жители Москвы из-за мороза наблюдали редкое атмосферное явление

Жители Москвы утром 15 декабря могли наблюдать редкое и красивое природное явление — солнечное гало. Об этом сообщает Life.ru.

Яркий световой ореол вокруг солнца, напоминающий радугу, особенно отчетливо был виден на рассвете благодаря морозной и ясной погоде.

Гало образуется в верхних слоях атмосферы, когда солнечные или лунные лучи преломляются и отражаются в мельчайших ледяных кристаллах перистых облаков.

Чаще всего это происходит зимой при высокой влажности и сильных морозах, создавая впечатляющие кольца, дуги или столбы света вокруг светила.

Такие оптические феномены могут возникать в любое время года, но именно зимой и ранней весной, когда в атмосфере много ледяной взвеси, они выглядят наиболее ярко и эффектно.

Несмотря на свою красоту, гало с древности считалось народной приметой, предвещающей скорые осадки или усиление морозов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что синоптик предсказала метели на Новый год в Москве.

Тема:
Погода
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

