Что это было? Жители Москвы из-за мороза наблюдали редкое атмосферное явление

Жители Москвы из-за мороза наблюдали редкое атмосферное явление
Жители Москвы утром 15 декабря могли наблюдать редкое и красивое природное явление — солнечное гало. Об этом сообщает Life.ru.
Яркий световой ореол вокруг солнца, напоминающий радугу, особенно отчетливо был виден на рассвете благодаря морозной и ясной погоде.
Гало образуется в верхних слоях атмосферы, когда солнечные или лунные лучи преломляются и отражаются в мельчайших ледяных кристаллах перистых облаков.
Чаще всего это происходит зимой при высокой влажности и сильных морозах, создавая впечатляющие кольца, дуги или столбы света вокруг светила.
Такие оптические феномены могут возникать в любое время года, но именно зимой и ранней весной, когда в атмосфере много ледяной взвеси, они выглядят наиболее ярко и эффектно.
Несмотря на свою красоту, гало с древности считалось народной приметой, предвещающей скорые осадки или усиление морозов.
