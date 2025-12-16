Приют для животных на западе столицы приглашает на день открытых дверей

Посетители смогут познакомиться с собаками, готовыми к переезду в новую семью, и получить консультацию кинолога.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
В муниципальном приюте для безнадзорных животных Западного административного округа Москвы 20 декабря состоится день открытых дверей. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Гостей ждет экскурсия по приюту и знакомство с социализированными собаками, готовыми к переезду в новую семью.
«Мы представим наших подопечных потенциальным хозяевам. Разумеется, только тех, кто готов к переезду в новый дом», — рассказала волонтер Ольга Ермолаева.
Перед принятием ответственного решения все желающие смогут бесплатно проконсультироваться с кинологом, который расскажет об особенностях ухода за питомцами. Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00, требуется предварительная регистрация на сайте.
В городском приюте ЗАО находятся более 1,5 тысяч собак. Животные чипированы, проходят обязательную обработку от блох, клещей и паразитов, а также вакцинацию от бешенства.
С собой необходимо взять паспорт, а детям от 5 до 14 лет — приходить только со взрослыми.
Организаторы также принимают в дар игрушки, поводки, ошейники, корм и другие необходимые приюту вещи.
