От мостов до пенсий: о чем россияне спрашивают президента перед прямой линией

Свыше полутора миллионов обращений уже поступили в кол-центр прямой линии с президентом, которая состоится уже в эту пятницу. Телефоны не умолкают ни на минуту, онлайн-вопросы обрабатывает искусственный интеллект. В основном они касаются социальной сферы, здравоохранения, ЖКХ. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий — о том, что волнует жителей страны.

Дмитрия Пескова в кол-центре программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ждали, но от работы не отвлекались. Пресс-секретарь российского президента подходил к операторам в перерывах между звонками. Интересовался подготовкой и сам раскрыл детали, как готовится глава государства.

«Мы ему направляем подборки. Ну, не подборки, собственно, массив вопросов. И поскольку это сразу все систематизируется, и какие-то области и ответственные ведомства сразу мы видим, и по регионам, и по всей стране, и на федеральном уровне, то есть возможность президенту какие-то справки готовить», — рассказал Песков.

Готовить справки помогает и искусственный интеллект. Он уже выделил основные категории вопросов: это инфраструктура, взаимодействие государства и общества, жилье, но, прежде всего, в целом социальная политика.

«Поступают обращения от жителей Крайнего Севера. Это Ямало-Ненецкий автономный округ и Коми. Это воспитатели, которые просят Владимира Владимировича обратить внимание на заработную плату их», — рассказала глава регионального исполкома «Народного фронта» в Республике Крым Алла Вертинская.

«Пенсионеры предлагают, чтобы в статью Жилищного кодекса Российской Федерации внесли то, что автоматически управляющие компании, МФЦ видят то, что человеку 80 лет, и не начисляют оплату за капитальный ремонт», — поделилась сопредседатель регионального отделения «Народного фронта» в Вологодской области Людмила Миронова.

Десятки таких точечных, но оттого не менее важных вопросов, здесь обрабатывают каждую минуту.

Например, жители города Фролово Волгоградской области жалуются на транспортную доступность. Мост, который связывал две части города, уже второй год как признан аварийным и закрыт. И даже некоторые пенсионеры иногда предпочитают преодолевать препятствия, а не идти в обход.

«Дети в школу не могут ходить. Ходим вокруг, через Южный переезд. Обращались в транспортную компанию, обращались в администрацию. Ничего, никаких ответов нам не дают», — заявила жительница города Анна Костина.

А вот в Омске оптимизация здравоохранения зашла слишком далеко. Так что теперь далеко ходить приходится пациентам объединенных поликлиник. Кто не может, вынужден платить за проезд — минимум по 150 рублей.

«Если мы говорим о людях пожилого возраста и если мы говорим, что им требуется более частое обращение к врачу, то получается, что мы их лишаем этой возможности», — пояснила жительница Омска Марина Рослова.

Рассмотреть все вопросы лично Владимир Путин не успеет физически. Но это и не требуется — каждое из полученных обращений уже запущено в работу «Народным фронтом». Такой системный подход применялся и в прошлые годы и принес результат.

«Проблемные вопросы наших героев СВО, острые — их меньше стало. То есть это означает то, что все-таки работа ведется, и она приносит свои плоды. Здравоохранения меньше стало. Много социальных вопросов», — рассказал пресс-секретарь президента.

Работа кол-центра — это, по сути, большой социологический труд. Недостаточно просто принять звонок, здесь помогают точно сформулировать вопрос, фиксируют все нужные данные, а потом уже оформленную заявку отправляют редакторам для проверки достоверности.

Даже «смена караула» операторов здесь давно уже отточена до деталей. Кол-центр работает круглосуточно и будет принимать вопросы вплоть до завершения программы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.