При атаке дронов ВСУ в порту Ростова-на-Дону получило повреждения судно

При атаке дронов ВСУ в ростовском порту получило повреждения судно, есть жертвы

В ночь на 18 декабря беспилотники атаковали объекты в Ростовской области, в результате чего в ростовском порту получило повреждения судно. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, пострадали два корпуса строящейся многоэтажной новостройки в Ростове-на-Дону, а при атаке на Батайск ранения получили четыре человека. В городе загорелись два частных дома.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников ВСУ на линии электропередач без света остались более 38 тысяч человек.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 94 беспилотника украинских боевиков. Основную часть дронов перехватили на юге страны и над акваториями морей: над территорией Краснодарского края — 31 аппарат, 22 дрона сбили в небе над Ростовской областью.

