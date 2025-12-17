Средства ПВО уничтожили 94 беспилотника за ночь над регионами России

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 232 0

Основная часть дронов была перехвачена на юге страны и над акваториями морей.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 17 декабря

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом 17 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

По данным Минобороны, наибольшее количество БПЛА было ликвидировано над территорией Краснодарского края — 31 беспилотник. Еще 22 дрона сбили в небе над Ростовской областью. Над Воронежской областью уничтожили 10 беспилотников, по восемь БПЛА перехватили над Саратовской областью, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, четыре беспилотных летательных аппарата были поражены над территорией Волгоградской области и три — над Брянской областью. Все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными силами ПВО.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в этот же день сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Новошахтинск и шесть районов региона. По его словам, в результате произошедшего пострадавших нет, обстановка находится под контролем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
16 дек
Средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России
15 дек
Средства ПВО уничтожили 130 беспилотников за ночь над регионами России
14 дек
Средства ПВО уничтожили 235 беспилотников над регионами России за ночь
14 дек
Силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Ленинградской областью
13 дек
В Саратове в результате атаки украинских дронов погибли два человека
13 дек
Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над Россией за ночь
13 дек
После атаки БПЛА в Твери ввели режим чрезвычайной ситуации
12 дек
Силы ПВО за семь часов уничтожили 47 БПЛА над регионами России
12 дек
Силы ПВО уничтожили 12-й украинский дрон, летевший на Москву
12 дек
Силы ПВО за утро сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
«Люди поют»: Григорий Гладков назвал песню, которая объединяет страну
8:00
«Чем моложе любовник — тем тяжелее одышка»: какого мужчину ищет Елена Воробей
7:53
В Египте обнаружили руины храма Бога Солнца возрастом более 4 тысяч лет
7:45
Средства ПВО уничтожили 94 беспилотника за ночь над регионами России
7:40
«Никаких шансов»: немецкий генерал спрогнозировал судьбу войск ЕС на Украине
7:30
Штурмовики на квадроциклах заставили ВСУ отступить. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Вместо гибели глаз — уход: как сохранить зрение, работая за компьютером?
Главное разочарование года: кто в 2025-м останется без 13-й зарплаты
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026