Средства ПВО уничтожили 94 беспилотника за ночь над регионами России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом 17 декабря сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
По данным Минобороны, наибольшее количество БПЛА было ликвидировано над территорией Краснодарского края — 31 беспилотник. Еще 22 дрона сбили в небе над Ростовской областью. Над Воронежской областью уничтожили 10 беспилотников, по восемь БПЛА перехватили над Саратовской областью, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Кроме того, четыре беспилотных летательных аппарата были поражены над территорией Волгоградской области и три — над Брянской областью. Все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными силами ПВО.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в этот же день сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Новошахтинск и шесть районов региона. По его словам, в результате произошедшего пострадавших нет, обстановка находится под контролем.
