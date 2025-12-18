На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Глеба

ПОЖЕРТВОВАТЬ

С тяжелой болезнью сейчас борется Глеб из Мурманской области. У него четвертая степень сколиоза и каждое движение дается с большим трудом. Облегчить состояние Глеба может операция, на которую нужно больше миллиона двухсот тысяч рублей. И мы с Вами можем помочь: просто отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 4640 или отсканируйте QR-код на экране.

Внешне Глеба почти не отличить от среднестатистического подростка. Разве что замедленные движения немного выдают. Виной тому грудопоясничный сколиоз четвертой, самой тяжелой, степени.

«И качество жизни страдает, и страдают внутренние органы из-за деформации позвоночника. И почки, и печень, и желудок», — поясняет мама Глеба Елена Приймаченко.

Искривление более чем в 61 градус оказывает влияние на все органы брюшной полости.

«Ежедневно я ощущаю боль в спине и приходится каждый день носить корсет», — поделился подросток.

Так было не всегда. Глеб родился обычным активным ребенком. Но один день в декабре 2009 года разделил его жизнь на «до» и «после». По вине водителя, севшего за руль в наркотическом опьянении, произошла страшная авария.

«Он не успел затормозить и, чтобы не врезаться во впереди идущую машину, выехал на встречную полосу и угодил прямо в нас. Лобовое столкновение», — вспоминает отец Глеба Алексей Приймаченко.

Как следствие, у мальчика — перелом бедренной кости, Новый год в больнице и бесконечные походы по врачам следующие 10 лет. Только вот лечили не то… Пока доктора убеждали родителей, что проблемы у Глеба из-за стоп, настоящая причина всех бед — сколиоз — прогрессировал и к седьмому классу достиг последней стадии.

«Посоветовали всякие физические тренировки, плавание, танцы, что-то еще. Затем вышли на то, что можно носить корсет-шину. Его изготовили, сделали, он носил, но, к сожалению, так ничего и не помогло», — рассказывает о лечении сына Алексей Приймаченко.

Но, несмотря на все трудности, Глеб не жалуется на судьбу. Количеству его увлечений может позавидовать любой сверстник: три года ходил на бальные танцы, занимался плаванием, катался на лыжах. Даже участвовал в соревнованиях. До тех пор, пока доктора не сказали: теперь — нельзя, любое неосторожное движение может усугубить ситуацию.

Глебу с детства нравится создавать что-то своими руками, и это увлечение он мечтает превратить в профессию — стать инженером. Но прежде ему нужно не только сдать ЕГЭ, но и перенести операцию, которая позволит качественно изменить жизнь.

«Хирурги получают доступ к позвоночному столбу, к телам позвонков и на эти тела позвонков устанавливают специальные опорные стабилизирующие конструкции. То есть, по сути, позвоночный столб механически выравнивается», — объясняет вице-президент благотворительного фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко.

Стоимость операции — 1 212 000 рублей. Слишком много для семьи, где работает только отец. Маме пришлось уволиться — на ее руках сын с инвалидностью и его бабушка, прикованная к постели.

Времени на исправление ситуации с каждым днем остается все меньше — сколиоз продолжает прогрессировать. Но мы с вами можем помочь Глебу исполнить его заветную мечту — выздороветь и получить столь желанную профессию.

Давайте вместе поможем Глебу! Отправьте СМС с суммой пожертвования, она может быть абсолютно любой, на короткий номер 4640. Большое вам спасибо.